Présidentielle Christophe Clergeau (PS) : "Autour du Président "

Président du groupe socialiste au Conseil régional des Pays de la Loire, Christophe Clergeau réagit ce dimanche : « Félicitations à Emmanuel Macron, il lui revient de faire grandir l'espérance. Les socialistes doivent s'engager pour ancrer à gauche la future majorité présidentielle... La France a besoin d'action et de réformes... J'ai soutenu Benoît Hamon au premier tour de cette élection. J'ai des divergences, parfois importantes, avec le projet d'Emmanuel Macron. Mais mon attitude sera dictée par le respect du suffrage universel, il est le Président élu, et l'intérêt de notre pays... Pour ancrer à gauche le mandat d'Emmanuel Macron... nous avons besoin d'un groupe parlementaire socialiste fort qui sera à même de négocier un accord de législature autour du Président de la République... »

L'avenir du Parti socialiste ? « Le seul avenir possible est d'assumer - enfin - son identité réformiste, et d'accepter de nouveau de participer aux responsabilités du pouvoir. La fuite en avant dans la radicalité mène à l'échec et à la marginalisation politique du PS... La France a besoin d'une grande formation politique de gauche, réformiste, ouverte sur la société et ancrée dans les territoires, renouvelée et créative, qui sache reconstruire un projet pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Cette force politique est à inventer dans la clarté, cela demandera beaucoup de remises en cause, de courage, et ne pourra aboutir sans dialogue et sans partenariats. »