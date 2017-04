Présidentielle Christophe Clergeau (PS) : "mon soutien entier va à Macron"

0

" Emmanuel Macron est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, Benoit Hamon est éliminé et la défaite du Parti Socialiste est lourde. Après avoir soutenu Benoit Hamon au premier tour, j'apporte un soutien plein et entier à Emmanuel Macron. Il n'est pas un adversaire, mais un progressiste, dont l'histoire personnelle est ancrée à gauche, avec qui nous devrons travailler pour servir le pays même si de nombreux points de désaccord existent avec son projet. Mon vote sera donc un vote d'adhésion avant d'être un vote de résistance contre le danger mortel que ferait peser une élection de Marine Le Pen sur les valeurs de notre République et sur la construction européenne auxquels je suis viscéralement attaché. Ce premier tour est aussi l'échec de François Fillon, qui prend un sens particulier dans les Pays de la Loire, sa région d'origine. Il nous revient de faire de cette soirée douloureuse le point de départ d'une nouvelle espérance. Seule une large victoire d'Emmanuel Macron le 7 mai prochain la rendra possible.