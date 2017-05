Présidentielle Derrière Emmanuel Macron, l'homme à la casquette est un Nantais

Il est devenu en quelques minutes la coqueluche des réseaux sociaux. En se retrouvant propulsé sur la scène de l'esplanade du Louvre pour fêter la victoire du candidat d'En Marche, Morgan Simon s'est même retrouvé derrière Emmanuel Macron lui-même. Dans le champ des caméras, son look avec une large casquette, n'est pas passé inapercu. Provoquant ainsi une salve de commentaires en ligne : mais qui est l'homme à la casquette ? Rapidement, son identité a été révélée. Gérant d'une chaîne de livraison de pizzas à Nantes, Morgan Simon est un militant d'En Marche depuis un an.

"Un homme en casquette est apparu derrière le futur président de la République, explique notre confrère Le Parisien, lui volant quelque peu la vedette sur les réseaux sociaux, lors de la Marseillaise chantée par le vainqueur et ses militants aux alentours de 23 heures".

«On a fait monter sur scène des gens qui ont aidé dans l'ombre. Des inconnus, comme lui, pour les remercier du travail accompli», a d'abord précisé au Parisien un membre de l'équipe d'Emmanuel Macron, nous confirmant l'identité du jeune homme.

Morgan Simon avait déjà été aperçu en chauffeur de salle lors de la visite de Macron le 19 avril 2017 au Zenith de Nantes (Photo).



Encore sous le coup de la surprise et de sa nouvelle notoriété, Morgan Simon dit « être tout le temps en casquette, c'est mon look habituel. Je n'ai pas pensé une seconde à l'enlever mais sans elle, je ne pense pas qu'on m'aurait remarqué. Là, je me fais un peu charrier par les camarades de la campagne mais c'est bon enfant..."