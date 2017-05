Présidentielle Derrière Emmanuel Macron, l'homme à la casquette est un Nantais

0

Il est devenu en quelques minutes la coqueluche des réseaux sociaux. En se retrouvant propulsé sur la scène de l'esplanade du Louvre pour fêter la victoire du candidat d'En Marche, Morgan Simon s'est même retrouvé derrière Emmanuel Macron. Dans le champ des caméras, son look avec une large casquette, n'est pas passé inapercu. Provoquant ainsi une salve de commentaires en ligne : mais qui est l'homme à la casquette ? Rapidement, son identité a été révélée. Gérant d'une chaîne de livraison de pizzas à Nantes, Morgan Simon est un militant d'En Marche depuis un an.

"C'est mon style habituel", explique Morgan Simon joint par téléphone à Paris. "Je me suis retrouvé sur la scène par un concours de circonstance. J'étais derrière avec une amie avec qui nous avons travaillé toute la journée au service des accréditations de presse. On nous a dit de venir à la fin et nous avons chanté tous ensemble la Marseillaise". Aussi simple que cela. De la à retrouver sa casquette un jour en vente sur le Bon coin ? Morgan Simon sourit, "un buzz efface l'autre", ajoute t-il, c"est plutôt rigolo de répondre à quelques interviews". A Nantes, il gère une vingtaine de salarié de deux pizzerias Hut et il sera de retour mercredi.

Lire notre interview dans Presse Océan mardi 9 mai

Il y a 1 an j'adhérais à @enmarchefr ! Que de chemin fait, de bonheurs, de fous rires & de belles rencontres (my bro @JeanGaborit) #EnMarche pic.twitter.com/xmOuAK3cyx — Morgan Simon (@MoorganSimon) 6 avril 2017