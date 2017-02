Présidentielle Deux parlementaires nantais dans le staff de Benoît Hamon

0

Benoît Hamon, le candidat socialiste à l'élection présidentielle, a présenté, le week-end dernier, son staff de campagne élargi.

Deux parlementaires PS nantais figurent en bonne place dans l'équipe de campagne de Benoît Hamon.

Le député Dominique Raimbourg, 61 ans, avocat pénaliste de formation et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, est chargé du volet sécurité.

La sénatrice Michelle Meunier, 61 ans, secrétaire de la commission des affaires sociales du Sénat, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et, depuis 2013, du Comité consultatif national d'éthique, est, pour sa part, la référente sur la petite enfance.

