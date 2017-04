Présidentielle En tête au premier tour, qui est Emmanuel Macron (En marche)

0

Les grandes dates d'Emmanuel Macron, qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle:

- 21 décembre 1977: naissance à Amiens.

- 2004: intègre l'Inspection générale des finances à sa sortie de l'ENA (promotion Léopold Sédar Senghor).

- 2007: épouse Brigitte Trogneux, son ancienne professeure de français, de 24 ans son aînée.

- 2008: banquier d'affaires, puis associé-gérant à la Banque Rothschild et Compagnie.

- 2012: secrétaire général adjoint de l'Elysée.

- Août 2014: nommé ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique.

- Décembre 2014: présente son projet de loi pour "la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques" (dispositions sur les professions règlementées, le travail le dimanche, le permis de conduire, le marché des autocars...). Il est définitivement adopté en juillet 2015 après trois recours au 49.3.

- Avril 2016: lance son mouvement politique "En Marche!".

- Août 2016: démissionne du gouvernement pour se consacrer entièrement à son mouvement.

- 16 novembre 2016: annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2017.

- 23 avril 2017 : qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle.