Présidentielle François Bayrou se retire de la course à l'Elysée

Le centriste François Bayrou (MoDem) ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et propose une alliance à Emmanuel Macron (En Marche!), a-t-il annoncé mercredi lors d'une conférence de presse.

"Parce que le risque est immense, parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance", a déclaré M. Bayrou, en demandant notamment au candidat d'En Marche! de prévoir dans son programme "une loi de moralisation" de la vie publique.





Pour rappel

Les grandes dates de François Bayrou:



- 25 mai 1951: naissance à Bordères (Pyrénées-Atlantiques)

- 1971: marié avec Élisabeth Perlant. Le couple aura six enfants.

- 1974 : agrégation de lettres classiques

- 1986 : élu député UDF (Union pour la démocratie française) des Pyrénées-Atlantiques (plusieurs fois réélu)

- 1992: président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques

- 1993-1997: ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de cohabitation d'Édouard Balladur, puis dans les premier et deuxième gouvernements d'Alain Juppé - bien qu'il ait appelé à voter Balladur en 1995.

- 1998: président de l'UDF

- 1999: conduit la liste UDF aux élections européennes (9,28% des voix)

- 2002: candidat UDF à la présidentielle (6,84% des voix au premier tour)

- 2007: candidat UDF à la présidentielle (18,57%, ce qui le place en 3e position à l'issue du premier tour). Crée le Mouvement démocratique, le MoDem. Trois ans plus tard, il confie avoir voté blanc au second tour de la présidentielle de 2007, ne voulant soutenir ni Ségolène Royal, ni Nicolas Sarkozy.

- 2012: candidat "en homme libre" à la présidentielle (9,13%). Annonce qu'il votera François Hollande au second tour, contre Nicolas Sarkozy. En juin, il perd au profit d'une candidate socialiste son siège de député de la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, où il était élu sans discontinuer depuis 1986.

- 2014: élu maire de Pau (après deux tentatives infructueuses)

- 2016: soutient Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre