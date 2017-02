Présidentielle François de Rugy rejoint Emmanuel Macron

0

Ex-candidat à la primaire à gauche, le député écologiste de Loire-Atlantique a annoncé ce matin qui'il se rangeait derrière Emmanuel Macron pour la présidentielle.

C'est le premier ralliement de poids pour le mouvement En Marche! en Loire-Atlantique. Invité sur France Info, François de Rugy a annoncé ce matin qu'il se ralliait à Emmanuel Macron en vue de la présidentielle.

Arrivé en 5e position, avec 3,88 % des voix, l'ex-candidat à la primaire à gauche rompt ainsi avec son engagement de soutenir le vainqueur du scrutin, Benoît Hamon. Sur son blog, le député écologiste reproche à ce dernier son idée de "constituer un programme commun de gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, de manière à (son) sens totalement artificielle au vu de l'histoire récente et des béances idéologiques sur des questions centrales".

François de Rugy, qui a quitté EELV en 2015 en pointant sa "dérive gauchiste" avant de fonder son propre parti, estime qu'Emmanuel Macron est "non seulement de l'emporter face à Marine Le Pen, mais également -mais surtout- de mettre en œuvre un changement profond et des pratiques et des orientations politiques susceptibles de lutter durablement contre le populisme".

Le député de Loire-Atlantique a également annoncé qu'il se représenterait aux législatives de juin, "logiquement" sous l'étiquette du mouvement En Marche!, dans la 1re circonscription (Nantes-Orvault) qui lui est jusque là "réservée" par le PS.

Le week-end dernier, l'ancienne compagne de François de Rugy, Emmanuelle Bouchaud, conseillère régionale ex-EELV passée au Front démocrate, a également annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. Jusque là, les seuls élus de Loire-Atlantique à avoir rejoint En Marche ! étaient des centristes de l'UDI, dont le maire d'Ancenis Jean-Michel Tobie et l'élu nantais Hervé Grélard.