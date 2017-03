Présidentielle Intentions de vote : un léger tassement pour Macron et Le Pen

François Fillon est crédité de 19% des intentions de vote. Il enregistre ainsi une progression de 2 points en une semaine et voit l’écart qui le sépare de ses deux principaux rivaux se resserrer. Cet écart – même s’il demeure significatif – n’est plus que de 5 points avec Marine Le Pen (contre 8 points la semaine dernière) et de 6 points avec Emmanuel Macron (contre 9 points la semaine dernière).

- Jean-Luc Mélenchon confirme son avance sur Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon devance nettement Benoît Hamon, crédité de 11,5% des suffrages, comme la semaine dernière. Ce dernier reste dans une position délicate, ce d’autant plus que son socle électoral apparait comme le plus fragile et pourrait encore s’amoindrir : seuls 45% de ses électeurs potentiels se déclarent sûrs de leur choix.