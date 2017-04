Présidentielle Jacques Auxiette (PS) : « Aucune voix ne doit manquer à Macron »

0

L'ancien président socialiste de la Région des Pays de la Loire appelle à un large vote pour Emmanuel Macron.

Le socialiste Jacques Auxiette, ancien président de la Région des Pays de la Loire, dénonce « les postures et la mise en scène des hésitations de ceux qui, à droite comme à gauche, n'appellent pas à voter pour Emmanuel Macron ». Il qualifie de « dangereux » le climat du début de campagne de ce second tour. Il lance un appel « à tous les élus qui se sont tus depuis le 23 avril à se ressaisir. Ils doivent afficher leur vote et contribuer à ce que pas une voix ne manque le 7 mai à Emmanuel Macron ». Il invite ce dernier à « saisir au plus vite les mains qui se tendent vers lui pour le hisser de ses 24 % du 1er tour à un score massif et sans appel au second tour. Il doit pour cela faire émerger des têtes nouvelles et aussi s'appuyer sur les hommes et les femmes qui ont contribué hier à faire œuvre de progrès, et qui le soutiennent aujourd'hui dans sa démarche sans calcul et avec sincérité ».