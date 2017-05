Présidentielle Jean-Marc Ayrault (PS) : "Une lourde responsabilité"

0

Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires Étrangères, évoque l’avenir et la tache qui attend le président Emmanuel Macron.

Presse Océan : Quelle est votre réaction ?

Jean-Marc Ayrault : « C’est un moment très important. Au second tour, il s’agissait de choisir la République, la démocratie. Le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a été au-delà de ce que l’on pouvait imaginer en termes d’affrontement, de violence, de caricature, de ce qu’est vraiment l’extrême droite. Beaucoup de gens s’étaient habitués à une forme de banalisation. D’un seul coup, il y a eu une sorte de réveil. Le président Emmanuel Macron aura une lourde responsabilité, plus grande encore que par le passé. Il ne faudra pas décevoir, il faudra réussir. Un échec serait la porte ouverte à l’aventure et à l’illusion, avec plus de risques qu’aujourd’hui. Il ne faut pas échouer. Je souhaite la réussite du futur président, pour la France et pour l’Europe. Cela veut dire aussi qu’il devra écouter, dialoguer et tirer les leçons ».

Comment envisagez-vous les semaines qui viennent ?

« Le président va avoir une semaine d’intense préparation pour constituer son gouvernement. Puis après, il y aura les élections législatives. Fidèle à mes idées, je défendrai les candidats socialistes notamment en Loire-Atlantique. Je les soutiendrai, mais en même temps il faudra jouer le jeu du nouveau président. Je souhaite la réussite de la France, donc il y a beaucoup de réformes à faire. Cela ne peut se faire que dans un dialogue important entre toutes les forces vives, le président, le gouvernement, le parlement, les syndicats, la démocratie sociale et la société civile qui a besoin d’être davantage écoutée ».

