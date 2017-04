Présidentielle Johanna Rolland (PS) appelle à voter Emmanuel Macron au 2nd tour

0

« Emmanuel Marcon (En marche !) sera le seul candidat à porter au second tour les valeurs de la République et de la démocratie, réagit le maire de Nantes Johanna Rolland (PS). Pas une voix ne doit manquer à Emmanuel Macron pour battre le Front National. Il a ce soir la responsabilité d’entendre le message et les aspirations des électeurs de gauche et écologistes. »

« Pour la deuxième fois en quinze ans, le Front National accède au deuxième tour de la présidentielle. Le discours de haine et de repli du Front National est un danger pour la France, un danger d’abord pour les classes populaires et les classes moyennes qu’il prétend défendre. C’est pourquoi j’appelle à voter en faveur d’Emmanuel Macron. »

« J’entends aussi le message adressé par les électeurs de notre pays lors de ce premier tour, ajoute Johanna Rolland. Il exprime fortement le besoin de renouvellement profond des pratiques et de la vie politique. Le stupéfiant spectacle offert par le candidat de droite illustre lui aussi cette nécessité d’ouvrir une nouvelle page démocratique dans notre pays. La fragmentation et la division stérile de la gauche ces dernières années ont conduit le candidat du Parti Socialiste à un lourd échec. Nous devons en tirer les enseignements et les conséquences. Le moment est venu d’un nouveau cycle pour le Parti Socialiste. Il est temps de réinventer la gauche. Au niveau local le rassemblement des forces de gauche, écologistes, de progrès ouverts à la société civile permet de mener des politiques concrètes et efficaces. C’est dans cet esprit que la refondation de la gauche s’impose. »

