Présidentielle Johanna Rolland salue "la nette victoire d'Emmanuel Macron"

Dans un communiqué, la maire PS de Nantes, Johanna Rolland a salué "la nette victoire d'Emmanuel Macron à la Présidence de la République. Les Françaises et les Français ont voté très clairement et majoritairement pour lui et fait ainsi barrage aux idées du Front National." Elle se réjouit aussi de la situation dans la cité des Ducs : "À Nantes, avec moins de 15 %, le score du FN est 20 points en-dessous du niveau national. C’est une satisfaction de savoir qu’ici des femmes et des hommes debout ont dit non au Front National."

Cependant, la maire de Nantes s'inquiète du résultat de Marine Le Pen : "le score du Front National n’en est pas moins inquiétant dans l’expression des fractures profondes qui traversent notre pays."

Enfin, Johanna Rolland appelle à "une profonde refondation" de la gauche : "Dans un paysage politique profondément bouleversé, la gauche doit faire entendre sa voix au cours des cinq ans qui viennent. Pour cela, la gauche doit d’une part être offensive, claire sur ses valeurs, créative et responsable. Elle doit se rassembler dans la perspective des élections législatives à venir. [...] Elle doit s’engager dans un renouvellement de son logiciel de pensée pour répondre aux défis du 21e siècle en particulier la transition écologique et pour un projet européen."