Présidentielle JournAlternatif : les élèves de Mandela branchés sur la campagne

0

À Nantes, ces lycéens ont lancé à la rentrée le « JournAlternatif », un site web d’infos « fait par les ados pour les ados » qui essaie de décoder la campagne.

Un lundi presque ordinaire au lycée Mandela. Dernière séance avant livraison des articles pour les Première Abibac (internationale). Derrière chaque écran de la classe, on s’agite. « Quelqu’un a besoin de mon Ipad pour filmer ? » interroge Anne Pedron, leur professeure d’histoire-géographie, qui confesse dans un sourire, « je suis un peu geek, voire très geek ».

"Croire que les jeunes ne s’intéressent pas à la politique est une erreur"

Au quotidien, le « JournAlternatif », c’est une rédaction qui bourdonne. Younès veille au grain et coordonne ses chefs de pôles en bon rédacteur en chef. Les élèves travaillent par petits groupes de deux ou trois sur des sujets qu’ils ont choisis. « Chacun a « peeché » (NDLR : présenté) son sujet devant la classe, les autres l’aident à définir un format pour son article, on a un pôle qui gère les aspects techniques […] C’est plutôt moi qui relis », présente Anne Pedron.

Depuis la rentrée, ils produisent toutes les six semaines sur internet des articles en lien avec l’actualité. « On préfère viser la qualité que la quantité ». Le cours d’EMC (enseignement moral et civique) est entièrement consacré au projet. « Avant décembre, ils se sont intéressés aux stratégies des partis pour l’organisation des primaires. Depuis janvier, ce sont les enjeux de la présidentielle ». Au sommaire, rien que du très sérieux : le revenu universel d’existence, la question de l’identité, les fake news, pourquoi il faut aller voter, la Syrie…

Une vraie redac

Et c’est ainsi qu’Enzo, qui a suivi les 7 h de débats de la « Belle alliance populaire » tente d’en retrouver le fil. Johanne, 16 ans comme lui, se penche sur les projets européens des candidats : « Et Macron, il n’a toujours pas de programme, alors je fais comment ? »

Le « Penelope gate » bat encore son plein, on ne sait toujours pas si le candidat des Républicains décidera de rester. Réponse de la prof à la jeune fille : « Peut-être que ce ne sera plus valide pour Fillon dans une semaine non plus… Alors on fait avec la matière qu’on a, on est bien obligé… »

Dans l’immense hall charpenté de bois brut du jeune lycée Mandela, Garance et Manon sont en quête de témoignages sur la parité hommes-femmes en politique. « Ah oui le JournAlternatif, s’arrête un élève de Terminale, je connais. J’ai lu ce que vous faîtes, c’est bien ! » Il décroche du MP3 qu’il écoutait pour leur répondre.

Depuis qu’elles ont commencé ce projet avec Mme Pedron, Manon et Garance sont toujours branchées à l’actualité. Et leur sens critique impressionne quand elles évoquent les « affaires » ou la montée des extrêmes…



« Je pense qu’on fait une grosse erreur en pensant que les jeunes ne s’intéressent pas à la politique, corrige leur prof. Ce qui les intéresse dans ce projet, c’est de comprendre. Ils sont noyés dans un flot d’informations et n’osent souvent pas poser de questions. Alors que c’est essentiel… On ne peut pas être dans l’incantatoire pour aborder la citoyenneté. On peut faire tous les cours qu’on veut sur la Ve République, s’ils n’ont pas vu concrètement ce que ça pouvait leur apporter au quotidien, ça ne sert strictement à rien. » Et l’on comprend soudain pourquoi ses jeunes élèves « éclairés » militent pour le vote à 16 ans.



Lucie Beaupérin

Lien du JournAlternatif : presidentielles17.jimdo.com

Partenaire

À compter d'aujourd'hui, Presse océan s’associe au JournAlternatif pour suivre la Présidentielle 2017. Retrouvez chaque semaine de nouveaux articles de ces lycéens dans notre dossier en ligne sur www.presseocean.fr

Lire aussi :