Présidentielle Karine Daniel, députée PS : "Vaincre le chômage"

Karine Daniel députée PS de Loire-Atlantique (3e circonscription), réagit ce dimanche soir à l'élection d'Emmanuel Macron : « Plus de trois électeurs sur quatre ont participé à ce scrutin inédit pour notre pays. Je salue l'engagement civique de nos compatriotes, même si je déplore que l'abstention progresse à nouveau... Cela nous conforte sur la nécessité absolue de renouveler notre démocratie. Les Français ont voté, pour des raisons diverses, à une forte majorité des deux tiers pour un projet de société républicain, européen et tourné vers l'avenir. Emmanuel Macron, nouveau Président de la République, doit œuvrer pour que la France réussisse et poursuive le redressement initié par son prédécesseur. Emmanuel Macron a été élu sur une démarche de renouvellement. »

La députée socialiste précise : « Il doit aussi entendre que son projet n'est pas majoritaire seul dans le pays et que la mobilisation républicaine des électeurs de Gauche a largement contribué à son élection. » Elle énonce des priorités : « Vaincre le chômage de masse, la précarité et les inégalités sociales, conforter les services publics et le vivre ensemble, sont les seules conditions pour réduire le vote FN à long terme. Plus d'un électeur sur trois aujourd'hui a voté Marine Le Pen, nous devrons convaincre aux prochaines élections que ce vote est une impasse. Les élections législatives des 11 et 18 juin prochains seront déterminantes pour fixer le cap des politiques conduites durant les cinq prochaines années. Plus que jamais, la Gauche devra, à l'Assemblée nationale, porter les valeurs d'égalité, la solidarité et la démocratie en France. La Gauche doit contribuer à réformer notre société, dans la justice sociale et dans le respect du développement durable. »