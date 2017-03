Présidentielle L'agacement de Stéphane Le Foll face aux journalistes [Vidéo]

Porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll a tenu, comme chaque mercredi, un point presse à l'issue du conseil des ministres.

Et à 40 jours de l'élection présidentielle, le ministre n'a pas manqué de montrer son agacement face à une assistance clairsemée.

« Il n'y a plus de questions ? Vous n'êtes pas nombreux, aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'il y a une campagne électorale, ça se passe ailleurs. Ben voilà, j'ai compris. Eh oui, on va se retrouver avec trois, quatre journalistes à la fin. On va quand même fêter d'ici deux semaines 150 points presse. Pas mal, hein ? Cent cinquantième ! Voilà ! Donc soyez là ! Et dites-le aux copains parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit tout seuls, hein ! L'AFP sera là. Et Reuters aussi. Bloomberg, là, a disparu, fini ? »