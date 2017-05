Présidentielle Macron - Le Pen : l'heure du choix

1

Près d’un million d’électeurs sont appelés aux urnes aujourd’hui en Loire-Atlantique pour le second tour de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron (En marche !) et Marine Le Pen (FN). Tous les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 19 h, y compris dans les plus petites communes. À Nantes et à Saint-Herblain, ils fermeront une heure plus tard, à 20 h. La carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter, à condition de disposer d’un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) en cours de validité. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la carte d’électeur suffit pour participer au vote.

Second tour de l'élection présidentielle : résultats, réactions en direct sur presseocean.fr

Retrouvez les pages spéciales de Presse Océan lundi 8 mai.