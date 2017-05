Présidentielle Macron : un score plus affirmé en ville

0

Plus l’on s’éloigne de Nantes et de la métropole, plus les scores du nouveau président de la République se réduisent. L’abstention et les votes blancs progressent. Dans l’aire urbaine, qui compte 108 communes en Loire-Atlantique et bientôt près d’un million d’habitants, le scrutin de ce second tour de la présidentielle confirme le lien entre choix politique, niveau social et isolement.

Plus d'informations à lire dans Presse Océan ce mardi 9 mai.

Téléchargez la version numérique de Presse Océan.