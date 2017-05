Présidentielle M.Annereau, LR soutenant Macron : « Président qui rassemble »

0

Matthieu Annereau, conseiller municipal de Saint-Herblain LR et conseiller Nantes Métropole, a exprimé publiquement son soutien à Emmanuel Macron. Il dit sa satisfaction après son élection : « Les Français ont montré qu'ils savaient prendre leurs responsabilités lorsque le destin de la nation était entre leurs mains... Ce soir, les valeurs de la République ont triomphé sur le populisme et l'extrémisme. Ce soir c'est la victoire de tout un peuple qui tourne le dos à trente années de politique pour écrire une nouvelle histoire avec de nouvelles têtes, de nouveaux projets, de nouvelles pratiques politiques... Au sortir du quinquennat d'Hollande, la France avait besoin d'un futur président qui rassemble, qui impulse un nouveau souffle, qui a un projet courageux, humaniste et social pour la France. Nous l'avons trouvé en la personne d'Emmanuel Macron... Le prochain quinquennat ne devra oublier personne. »