Présidentielle Meeting à Nantes : Macron rameute ses soutiens sur Youtube

Le candidat d’En marche! doit tenir son dernier grand meeting à Nantes demain soir.

À quatre jours du premier tour, Emmanuel Macron tiendra mercredi soir son dernier grand meeting de campagne au Zénith de Nantes. Il aura à ses côtés l’ancien député européen Daniel Cohn-Bendit, l’actuel ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et trois députés de Loire-Atlantique ayant rejoint son mouvement : l’écologiste François de Rugy et les deux socialistes Yves Daniel et Sophie Errante.

À la veille de ce rendez-vous, le candidat d’En marche! a posté une vidéo sur Youtube dans laquelle il invite ses soutiens à venir "en famille, avec des amis, des indécis", qu’ils habitent "Nantes, Rennes, la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charente, la Gironde" …



Emmanuel Macron annonce la présence « d’invités surprise » et explique qu’il parlera « d’Europe, d’écologie, d’éducation et de culture », notamment.

Vendredi, pour son dernier jour de campagne, l’ancien ministre de l’Économie a prévu de tenir un meeting en plein air à Rouen et un autre à Arras, mais dans une configuration plus réduite.