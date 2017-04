Présidentielle Michel Caillaud (PS) : "je voterai Macron sans hésiter"

0

"Sans hésitation, je voterai Emmanuel Macron au second tour. Le 1er tour de l'élection présidentielle s'est déroulé dans une situation politique inédite et inquiétante. Jusqu'au bout, l'issue de ce 1er tour a été incertaine. Je déplore qu'en France, la candidate de l'extrême-droite véreuse, haineuse et « Poutinisée » soit qualifiée pour le second tour. Toutefois, elle n'arrive pas en tête et c'est une satisfaction. Je préfère que ce soit le cas d'un candidat progressiste, ouvert et européen et qu'il soit face à elle plutôt que le candidat de la droite dure, malhonnête et "Trumpisé". "Homme de gauche, membre du Parti socialiste, ne reniant en rien mes valeurs, défendant les idées d'une gauche humaniste, responsable, européenne, œuvrant pour un progrès partagé et équitable et soucieuse de préserver notre environnement, le 7 mai je voterai sans hésitation pour Emmanuel Macron".