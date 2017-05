Présidentielle Nantes, réaction de François Pinte, président LR 44

0

« Le barrage au FN a fonctionné ce soir avec la victoire d'Emmanuel Macron à qui nous adressons nos félicitations. Mais cette victoire est à relativiser au regard de l’abstention, la plus forte depuis 1969 et du nombre très important de votes blancs et nuls, le double de 2012. La bataille des législatives commence ce soir et elle peut être gagnée par la droite et le centre s’ils restent unis et s’ils défendent une ligne claire sur les réformes et sur leur lutte contre le communautarisme et le fondamentaliste islamiste ».