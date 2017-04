Présidentielle Nathalie Arthaud en meeting à Nantes

0

Nathalie Artaud, candidate de Lutte Ouvrière à l'élection présidentielle, était en meeting à la salle Bretagne à Nantes, le 7 avril. Rencontre.

Presse Océan : S’il n’y a pas d’autres débats entre les candidats, le regretterez-vous ?

Nathalie Artaud : « C’est sûr que c’était unique. C’est la seule fois où nous étions tous sur un pied d’égalité. Mais aussitôt ce débat terminé, on a retrouvé les deux campagnes parallèles : les grandes émissions politiques pour cinq candidats et les petites interviews coincées par-ci par-là pour les autres, ce qui est un vrai déni de démocratie. […] La réalité, c’est qu’on ne lutte pas à armes égales. Et finalement, vu mon temps de passage dans les grands médias, mes sondages, ils sont plutôt bons [rires]. »

