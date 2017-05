Présidentielle Participation stable à Nantes pour le second tour

0

Selon les premiers chiffres communiqués par la ville de Nantes, à 11 h, le taux de participation dans l'ensemble des bureaux nantais était de 20,31% pour ce second tour de l'élection présidentielle. À titre de comparaison, il était de 20,67% à la même heure lors du second tour de la présidentielle en 2012. Et de 19,77% à la même heure, il y a 15 jours lors du premier tour.

Au plan national, la participation à 12h au second tour opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen s'élève à 28,23%, a annoncé le ministère de l'Intérieur, un niveau quasi stable par rapport à celui du premier tour (28,54 %). La participation est toutefois en baisse par rapport au second tour de l'élection présidentielle de 2012, qui s'élevait à 30,66% à la même heure (source AFP).

38,41 % à 13 h à Nantes

À 13h, le taux de participation dans l'ensemble des bureaux nantais est de 38,41 % pour ce 2nd tour de la Présidentielle, indique la ville dans un communiqué. À titre de comparaison, il était de 40,91% à la même heure lors du 2nd tour de la dernière élection présidentielle en 2012. Et de 39,87% à la même heure, il y a 15 jours lors du 1er tour.





