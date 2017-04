Présidentielle Premières réactions après l'annonce des résultats du 1er tour

Quelques minutes après l'annonce des premiers résultats du 1er tour ont commencé à tomber.

Michelle MEUNIER, sénatrice de la Loire-Atlantique :

Contrairement à ce que nous pouvions craindre, l’abstention, même si elle reste toujours trop importante, semble légèrement supérieure à la dernière élection présidentielle. Cependant, cette mobilisation citoyenne montre que nombre de Français.e.s considèrent ce rendez-vous comme décisif. Les résultats indiquent un fort vote du centre-droit à l’extrême-droite. Face à une gauche divisée, une droite déconsidérée et une extrême-droite menaçante, les électeurs.rice.s ont choisi de soutenir Emmanuel Macron et de le qualifier pour le second tour...

Sarah ELHAIRY, Présidente MODEM 44

Les français ont placé Emmanuel MACRON au second tour de l’élection présidentielle, cette opportunité peut permettre de redonner un souffle à notre République en bâtissant une politique au-delà des clivages traditionnels et dans le seul intérêt de la France et non plus d’un camp. En se rassemblant autour d’Emmanuel MACRON, nous érigeons également une barricade face à la menace que représentent Marine LE PEN et le Front National. « J’appelle tous les républicains à se rassembler derrière celui qui incarne la Liberté, l’Egalité et la Fraternité : Emmanuel MACRON ».