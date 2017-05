Présidentielle Quelle est l'influence des réseaux sociaux ?

0

Une chercheuse en sciences politiques décode la campagne électorale sur les réseaux sociaux.

Cette campagne s'est-elle jouée sur les réseaux sociaux ? Ce n'est pas l'avis de Karolina Koc-Michalska, professeure associée à Audencia, l'école de management nantaise. « Certes, les réseaux sociaux sont importants pour donner une information. Mais, selon les dernières études, seuls 19 % des Français disent recevoir leurs infos politiques via Facebook. Pour Twitter, ils ne sont que 5 % », remarque la chercheuse nantaise.

En 2017, la télévision demeure la première source d'information pour 41 % des Français, devant internet 29 %. Mais « aucun candidat ne peut se passer aujourd'hui de Facebook, Twitter, Youtube, Snapchat... On appelle ça « la banalisation d'Internet dans la campagne », souligne la jeune femme. « Après, ce qui va définir la stratégie de communication du candidat, c'est comment ils utilisent ces plates-formes. Il y a ceux, comme Mélenchon, qui ont communiqué énormément sur Youtube. D'autres, comme Macron, ont préféré diffuser leurs vidéos sur Facebook. Pour autant, Fillon et Dupont-Aignan y avaient les communautés les plus engagées. Hamon était davantage présent sur Twitter. Et si Marine Le Pen a le plus de followers sur Twitter, devant Mélenchon qui est 2e, ça n'est pas pour autant synonyme d'une communauté engagée. C'est plus complexe que ça ».

Difficile, aujourd'hui encore, de dire qui a remporté la bataille du 1er tour sur les réseaux sociaux. « Toutes nos études ne sont pas achevées ».

Mais Karolina Koc-Michalska l'assure : « Ils ont tous fait du très bon travail. Mélenchon a été très visible sur les réseaux et efficace dans sa communication. Et ceux qui ont voté pour lui étaient les plus à l'aise avec Internet. Dupont-Aignan, sans grande communauté, est celui qui a su le mieux utiliser l'outil. L'intérêt des réseaux, c'est d'échanger pour attirer les gens vers vous. En France, ce sont encore beaucoup les candidats qui parlent ».

Lucie Beaupérin

