Présidentielle 2002, 2007, 2012 : les résultats du scrutin en Loire-Atlantique

Ils sont peut-être la clé du premier tour de la présidentielle. Mais de nombreux électeurs hésitent encore, surtout à gauche, à quelques heures du scrutin. Et l'attentat des Champs-Elysées ne semble pas devoir orienter leur vote.

"Personne ne me plaît car tous me déçoivent": Ghislaine Pinçont, 73 ans, retraitée lilloise, ira toutefois voter. "Au pire, j'irai voter blanc ou nul mais, dans tous les cas, l'attaque sur les Champs-Elysées n'aura aucun impact sur mon choix".

Julie Varin, 40 ans, vit dans un petit village du Jura et, elle aussi, est certaine d'aller voter, "par respect pour la démocratie, pour tous les pays où il n'y a pas le droit de vote".

Le "programme global, l'expérience" des candidats vont déterminer le vote de cette enseignante dans le privé. La menace terroriste, "ça devient quelque chose de quotidien, malheureusement, mais ça ne m'insécurise pas parce que je ne suis pas à Paris", explique-t-elle.

Angie Durandeau, étudiante toulousaine de 19 ans, "ne s'intéresse pas à la politique". "Mais les extrêmes, je suis contre: le FN et ... je ne me rappelle plus son nom... Mélenchon", le candidat de la France insoumise.



A Nantes, si Guillaume a décidé d'aller voter, il ne sait toujours pas pour qui il donnera sa voix. Ce commerçant était pourtant résolu à ne pas se déplacer mais il a finalement changé d'avis au cours de ces derniers jours. "Reste à savoir pour quel candidat, soupire-t-il, mais clairement ce ne sera pas ceux des extrêmes..."



Selon les sondages, entre un tiers et un quart des électeurs n'ont pas fait leur choix.





