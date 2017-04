Présidentielle Ronan Dantec (EELV) appelle à voter Macron "sans ambiguité"

0

« Je ne suis pas surpris du résultat, beaucoup de citoyens ont décidé de voter Emmanuel Macron pour faire rempart à François Fillon pour le second tour. Mais il faut maintenant que ce pays puisse être gouverné car on ne gouverne pas la France avec 24 % des voix. J'appelle à voter Emmanuel Macron sans ambiguïté mais je lui demande aussi de s'adresser aux Français les plus modestes pour répondre à leurs angoisses. La protection sociale et toutes les mesures sociales doivent être des priorités ».