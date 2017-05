Présidentielle Suivez la soirée électorale en Loire-Atlantique en direct

0

Presse Océan se mobilise de nouveau afin d’accompagner, d’expliquer et de commenter ce rendez-vous démocratique majeur.

Au cours de la soirée, à partir de 20 heures, nous donnerons les résultats du second tour dans l’ensemble des communes du département. Des dépêches régulières rendront compte autant des estimations nationales que des réactions locales et nationales. Nos reporters, présents sur place, rendront compte de cette actualité en temps réel via Twitter sur le live ci-dessous :

Ces résultats commune par commune seront publiés dans notre édition de lundi qui consacrera évidemment plusieurs pages à les présenter et à les analyser.

Mardi, Presse Océan s’attachera à rendre compte du second tour de l’élection présidentielle dans chacun des bureaux de vote des principales communes de notre département. Il se projettera aussi vers le rendez-vous des législatives.