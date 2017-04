Présidentielle Arnaud Leclerc, politologue : « Tout est encore possible »

0

Le politologue Arnauld Leclerc livre ses premières analyses du vote du premier tour de l’élection en Loire-Atlantique.

Presse Océan : Quelles sont vos impressions sur le vote dans le département ?

Arnauld Leclerc : « Emmanuel Macron arrive nettement en tête mais c’est un choix par défaut. C’est l’implosion de la gauche et des Républicains qui conduit à ce score. Et je pense que pour l’avenir, c’est une situation qui est compliquée à gérer ».

Quelle explication sociologique au vote Emmanuel Macron ?

« Il est un peu tôt pour le dire mais on voit que ce vote est concentré sur les grandes agglomérations, l’Ouest et l’Île de France. Ce sont globalement des zones qui se portent mieux que d’autres économiquement. Les gens qui ont voté Macron sont issus d’une population de classes moyennes. Ce sont des gens plutôt diplômés et qui considèrent que la mondialisation est une opportunité ».

A-t-on un bastion Front national en Loire-Atlantique ? ...

