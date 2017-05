0

Le dessinateur de presse et blogueur Frap a lancé un appel sur aux artistes et acteurs culturels de Nantes. « Face au risque d’une victoire de Marine Le Pen dimanche prochain, nous appelons celles et ceux qui hésitent encore à utiliser le bulletin de vote « Macron » pour contrer la candidate du FN et réduire le plus possible son score »

Ce mercredi, à 18h, la liste des signataires sera rendue publique