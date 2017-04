Présidentielle Une ex-élue villieriste appelle à "faire barrage à la gauche"

0

Ancienne conseillère régionale (MPF), candidate divers droite aux législatives sur la 6e circonscription (Ancenis-Châteaubriant), Sandra Bureau appelle à « faire barrage à la gauche », dimanche.

« Pour moi Macron et le socialisme, c’est toujours non », explique l’ancienne élue villiériste qui, s’étant retrouvée en position non éligible, s’était retirée de la liste conduite par Bruno Retailleau (LR) aux dernières élections régionales.

Sans appeler explicitement à voter Marine Le Pen, elle laisse « chacun libre d’agir en conscience face à des choix politiques cruciaux : la France et sa souveraineté, les questions sociétales, la construction de l’Europe, la question identitaire et la sécurité ».

Au passage, elle plaide pour « une recomposition d’une droite de convictions » qui « assume ses valeurs de droite de façon décomplexée et courageuse notamment sur la question de l’Europe, de l’identité nationale et les questions sociétales ».