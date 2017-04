Présidentielle Mélenchon en hologramme ce soir au Zénith de Nantes

0

En meeting à Dijon ce soir, le candidat de la France insoumise sera aussi présent virtuellement dans six autres villes, dont Nantes.

À cinq jours du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon va se démultiplier, ce soir, pour tenter de convaincre les indécis de voter pour lui dimanche. En meeting à Dijon, il sera aussi présent dans six autres villes : Clermont-Ferrand, Montpellier, Grenoble, Nancy, Le Port (La Réunion) et Nantes, grâce à la magie de l’hologramme.

Le candidat de la France insoumise, qui a fait une remontée spectaculaire dans les sondages ces derniers jours, a expérimenté ce procédé début février, lors d’un meeting à Lyon retransmis en direct à Aubervilliers.

Faute de le voir en chair et en os, ses soutiens locaux vont pouvoir écouter son double virtuel sur la scène du Zénith, à partir de 19 h. A condition qu’aucun problème technique ne vienne perturber sa prestation.