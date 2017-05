Présidentielles Fabrice Roussel (PS) : « La République est préservée »

0

Pour le patron du PS 44, maire de La Chapelle-sur-Erdre et vice-président de Nantes-Métropole, « la République est préservée, grâce à la mobilisation des Français pour un vote clair. Le Parti Socialiste a contribué à ce résultat mais le score du FN est encore trop élevé et on ne peut être satisfait. Le nouveau président doit trouver des solutions pour réduire toutes les fractures. Et le PS, dans le cadre des législatives, va porter des propositions pour peser sur les décisions de l'État. »