Présidentielle Michelle Meunier (PS) : « constituer une majorité de gauche »

0

« La France a évité le pire, a déclaré Michelle Meunier, sénatrice PS de Loire-Atlantique, dans un communiqué. Grâce à un sursaut républicain et malgré une forte abstention, Emmanuel Macron a battu la représentante de l'intolérance et de la démagogie.

Cette victoire, il la doit à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisé.e.s pour faire barrage à l'extrême droite et défendre les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité. Cette victoire lui confère de grandes responsabilités : remettre la France en marche et engager, avec encore plus de force, la bataille contre le chômage.

Exclue de ce second tour, la gauche doit réagir, se reconstruire, retrouver le lien avec les citoyen.ne.s. C'était le sens de la candidature de Benoît Hamon. Le prochain rendez-vous sera les élections législatives. Rien ne sera possible sans un véritable projet pour les Françaises et les Français, sans clairement indiquer comment se positionner face à Emmanuel Macron. La clé d'un renouveau n'est sûrement pas dans le renoncement à nos valeurs. À nous de nous mobiliser, d'aller à la rencontre pour constituer une majorité de gauche, demain. »