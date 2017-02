Presqu'île Le chaume des toits n'est plus briéron

0

En raison des niveaux d’eau, aucune machine ne peut couper le roseau. Alors Les chaumiers l’achètent ailleurs bien que la roselière briéronne représente un tiers de la roselière française. Et nombreuses sont les maisons dans la région qui possèdent un toit de chaume. Aussi prendre la matière première dans le marais local est une idée plus que cohérente. Dans cette optique des expérimentations de coupe mécanisée ont été lancées mais abandonnées en 2013. La raison : aucune machine n’est pour l’heure adaptée au marais.

« Nous n’avons jamais le même niveau d’eau ici. Or quand un sol est sec ou qu’il est recouvert d’un mètre d’eau, ce ne sera pas la même machine », explique Jean-Yves Bernard, directeur du Parc naturel. De plus le roseau qui servira à la couverture des chaumières doit être coupé en hiver.

Quant à la coupe à la main, quand on sait qu’il s’agit de la réaliser les mois les plus froids avec de l’eau jusqu’au ventre, on se doute qu’il y a peu de candidats. Les chaumiers s’approvisionnent donc en Camargue, en Bretagne, mais aussi parfois à l'étranger comme en Pologne...

