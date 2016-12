Presse Océan vous souhaite une bonne année 2017

iffic

Meilleurs voeux pour 2017 à P/0 et à toutes ses équipes!Bonne année 2017 à ses lecteurs et en particulier à tous ceux qui animent ce 'forum' consacré au Fcn!Enfin meilleurs voeux pour le fcn,ses joueurs,ses salariés et ses cadres!Et à son entraîneur qui en aura bien besoin!