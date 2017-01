Primaire à gauche Johanna Rolland : "Il appartient à B. Hamon de rassembler"

0

Johanna Rolland, maire PS de Nantes et soutien de Manuel Valls, a réagi à la victoire de Benoît Hamon.

Il est le candidat du Parti socialiste et des forces de gauche engagées dans la primaire pour l’élection présidentielle. Il porte à partir de ce soir la responsabilité de créer les conditions du rassemblement. Il lui appartient aussi de prendre les initiatives pour créer au-delà les conditions d’un rassemblement de la gauche, des écologistes et des progressistes, pour permettre à la gauche d’être présente au second tour et faire barrage à la droite, qui porte un projet de régression sociale et à l’extrême droite, véritable danger pour la France".

Le dossier NDDL

Le maire PS de Nantes indique aussi dans son communiqué : "Je continuerai dans cette campagne à porter les sujets majeurs pour l’avenir de notre pays que sont l’égalité réelle, la place des territoires, les transitions écologique et numérique. Naturellement, l’expression démocratique des citoyens de Loire-Atlantique sur le transfert de l’aéroport de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes doit être respectée. J’ai un point de désaccord avec Benoît Hamon sur ce sujet".

