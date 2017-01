0

« Quel que soit le monstre gouvernemental qui émerge du marécage électoral, nous le mettrons en échec, réagissent les Zadistes dans un communiqué. Ils ne peuvent plus anéantir ce que le mouvement contre l’aéroport et pour la Zad porte d’espoirs, parce que leurs promesses sont aussi fictives que leurs emplois et leurs rêves […]. Nous persisterons à construire ici un avenir sans aéroport et sans gouvernants ».