Primaire de gauche Comment a-t-on voté dans l'ouest ? (Carte interactive)

0

Sur le plan national : le second tour opposera Benoît Hamon (36,35 %) et Manuel Valls (31,11 %). Arnaud Montebourg, 3e avec 17,52 %, appelle à voter Hamon. La participation est entre 1,5 et 2 millions de votants.

Comment a-t-on voté dans l'Ouest…

Notre carte interactive du scrutin

(en plein écran et sur mobile par ici) :

Le Parti socialiste affichait sa satisfaction sur le niveau de participation, qui s'approcherait finalement des 2 millions de votants, objectif fixé par son premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. "Nous avons réussi le premier tour de la primaire", s'est-il félicité devant la presse, adressant un "merci pour votre résistance à l'air du temps".