Primaire Rugy exclut de voter pour Hamon, mais ne soutient pas Valls

0

Le candidat écologiste à la primaire socialiste élargie, François de Rugy, ne "pourra pas voter pour Benoît Hamon" au second tour, mais "à ce stade" n'apporte pas son soutien à Manuel Valls, a-t-il annoncé mardi sur franceinfo.

"Moi je ne pourrai pas voter pour Benoît Hamon, mais à ce stade je ne vois pas, par rapport aux questions que j'ai portées, de dynamique non plus dans la candidature de Manuel Valls", a déclaré le président du Parti écologiste et député de Loire-Atlantique, crédité d'un score de 3,82% au premier tour selon les derniers chiffres validés disponibles.

M. Rugy, qui a rencontré lundi les deux candidats qualifiés pour le second tour explique dans un communiqué que "ni Benoît Hamon ni Manuel Valls n'ont apporté des éléments nouveaux pour justifier un éventuel soutien".

"Je ne me résous pas aujourd'hui à devoir choisir entre écologie et responsabilité", affirme-t-il.

"Si Benoit Hamon a effectivement verdi son idéal socialiste, je continue de penser que son programme économique est irresponsable", détaille François de Rugy, citant "la multiplication des promesses coûteuses et non- financées" comme le revenu universel, au coeur du projet de M. Hamon.

"Sa proposition de blocage législatif par des minorités agissantes dite +49-3 citoyen+ ainsi que sa conception ambigüe de la laïcité sont des éléments supplémentaires qui empêchent pour moi de soutenir sa candidature", ajoute-t-il.

En ce qui concerne Manuel Valls, M. Rugy estime qu"il présente certes un projet plus réaliste, une ligne économique responsable", mais regrette que "ses propositions en matière d'écologie demeurent vagues" et qu'"il reste en retrait sur les réformes démocratiques et les réformes dites de société".

"Il lui revient donc de s'adresser directement à celles et ceux qui ont voté pour moi au premier tour s'il veut les convaincre de voter pour lui au deuxième tour", conclut-il.

AFP