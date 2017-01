Primaires Chloé Le Bail, porte-parole de Hamon pour le 44 : "très contente"

0

Chloé Le Bail, porte-parole de Benoît Hamon (PS) en Loire-Atlantique a déclaré ce dimanche soir, après l'annonce des premiers résultats de la primaire de la gauche : « Nous sommes très contents. Je pensais vraiment qu’il allait faire un très bon score. Dans tous les retours du terrain qu’on avait, on sentait que la dynamique était là. Et ce n’était pas des militants du PS ! Il y avait beaucoup de jeunes qui disaient qu’ils ne seraient pas venus voter il y a six mois. Mais là, il y a un discours, une vision surtout. Il y a un projet de société, une utopie et on a besoin de ça. Il y a aussi de la sincérité, de la probité. Pour le deuxième tour, ça ne va pas être simple. Il va y avoir un vrai débat sur deux projets de société. On a une réunion ce lundi pour maintenir la dynamique dans l’entre-deux tours et continuer à mobiliser dans les entourages familiaux et professionnels de chacun ».