Primaires de la gauche 50 000 votants en Loire-Atlantique

0

Les quelque 7.000 bureaux ont fermé dimanche à 19h en France métropolitaine pour le premier tour de la primaire initiée par le PS, un scrutin marqué par une participation en demi-teinte.

Selon le bureau du PS à Nantes, il y aurait environ 50 000 votants en Loire-Atlantique. En France, entre 1,7 et 1,9 million de personnes auraient participé à ce scrutin, selon une estimation de l'institut Elabe. En 2011, dans environ 10.000 bureaux, la participation au premier tour s'était élevée à 2,7 millions de votants.

Des militants commençaient ce dimanche vers 19h à rejoindre les QG parisiens de leur candidat. De premiers résultats devraient être communiqués entre 20h30 et 20h45, si les résultats ne sont pas trop serrés.

A 17h, sur 70% de bureaux de vote, "nous passons le million de votants", avait déclaré le président du Comité national d'organisation de la primaire, Christophe Borgel, au siège du Parti socialiste. "Nous sommes dans la trajectoire espérée, à savoir terminer entre 1,5 et 2 millions de votants" au total, a-t-il ajouté.

Le PS avait fait état de plus de 1,5 million de votants dans les trois quarts des bureaux à ce stade, lors de la première édition de cette consultation avant la présidentielle de 2012, alors que les bureaux de vote étaient plus nombreux (9.425, contre 7.530 ce dimanche). Surtout, la droite a mobilisé largement plus de 4 millions d'électeurs aux deux tours de sa primaire en novembre.

Parmi les sept candidats en lice, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon semblent les mieux placés, selon les derniers sondages, mais seuls deux finalistes seront au deuxième tour dans une semaine, à trois mois d'une présidentielle qui s'annonce difficile pour le vainqueur final, quel qu'il soit.

Les candidatures de Vincent Peillon, des écologistes François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias et de la présidente du Parti radical de gauche, Sylvia Pinel, semblaient en revanche moins prometteuses.