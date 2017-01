Primaires de la gauche Hamon et Valls qualifiés pour le second tour

0

Benoît Hamon et Manuel Valls se sont qualifiés pour le second tour de la primaire élargie du PS, a annoncé dimanche soir Thomas Clay, président de la Haute autorité de cette primaire.

Sur 3.090 dépouillés, soit plus du tiers des 7.530 bureaux de vote, Benoît Hamon est arrivé en tête avec 35,2% des voix, suivi de Manuel Valls avec 31,6%. Suivent Arnaud Montebourg avec 18,7% des suffrages, puis Vincent Peillon 6,5%.

Les trois candidats issus des partis partenaires du PS pour cette primaire arrivent en derniers, avec 3,5% pour François de Rugy (parti écologiste), 2,1% pour Sylvia Pinel (PRG) et 1,1% pour Jean-Luc Bennahmias (UDE).

Mme Pinel a elle aussitôt appelé à voter en faveur de Manuel Valls. Vincent Peillon (PS) ne donne pas de consigne de vote et Arnaud Montebourg (PS) appelle à voter Benoît Hamon (PS).

Le Parti socialiste affichait sa satisfaction sur le niveau de participation, qui s'approcherait finalement des 2 millions de votants, objectif fixé par son premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. "Nous avons réussi le premier tour de la primaire", s'est-il félicité devant la presse, adressant un "merci pour votre résistance à l'air du temps" aux votants.

La participation sera "sans doute proche de 2 millions", a assuré Thomas Clay, président de la Haute autorité des primaires citoyennes. Ce chiffre est toutefois à comparer aux 2,7 millions de votants du premier tour de la primaire d'octobre 2011 et surtout aux 4,3 millions au premier tour de la primaire de la droite.