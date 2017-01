Primaires de la gauche Johanna Rolland (PS) : « amplifier la mobilisation »

0

« Je tiens en tout premier lieu à saluer la mobilisation des Français et des Françaises, qui sont venus nombreux à exprimer un choix pour ce premier tour de la Primaire citoyenne avec, selon les premières indications autour de 1,8 million de votants, a déclaré dans un communiqué Johanna Rolland, le maire socialiste de Nantes. À Nantes, comme au niveau national, Benoît Hamon et Manuel Valls sont qualifiés pour le second tour. J'appelle ce soir à amplifier cette mobilisation pour donner une dynamique la plus forte possible au candidat qui sera issu de cette primaire de la gauche. Notre responsabilité est d'offrir une alternative crédible aux électeurs face au risque d'un second tour de l'élection présidentielle Droite / Extrême droite. Je confirme ce soir naturellement tout mon soutien à Manuel Valls »