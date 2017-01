Primaires de la gauche Montebourg, arrivé 3e, appelle à voter Hamon

0

Arnaud Montebourg (PS), arrivé 3e, appelle à voter Benoît Hamon (PS) au second tour.

Arnaud Montebourg, arrivé troisième au premier tour de la primaire socialiste élargie, a appelé dimanche soir à voter pour Benoît Hamon au second tour, dans une brève allocution à son QG de campagne parisien.

L'ancien ministre de l'Economie, pour lequel les électeurs de la primaire ont "condamné le quinquennat" de François Hollande et voulu que la gauche "retrouve son cours naturel", a évoqué les combats menés ensemble avec l'ex-ministre de l'Education nationale. Et il a adressé un "message" à ses partisans: "Je voterai Benoît Hamon et je vous invite à faire de même".

Vincent Peillon (PS), ne donne pas de consigne de vote.

Sylvia Pinel (PRG), elle, apporte son soutien à Manuel Valls, "le plus proche de mes convictions".