Primaires Karine Daniel (PS), soutien local de Peillon (PS) "déçue"

Karine Daniel, soutien local de Vincent Peillon (PS), a déclaré : « Évidemment, nous sommes déçus, même si nous ne nous attendions pas forcément à ce que Vincent Peillon soit au second tour. Ces résultats montrent que cette élection se polarise, entre une position très à gauche du PS [celle de Benoît Hamon], et une plus réformatrice, dans la lignée du quinquennat actuel [celle de Manuel Valls]. Je n’ai pas encore pris de décision pour le second tour. Je vais voir cette semaine, regarder le débat. On constate qu’on est dans un moment très clivé et ça va être compliqué de se rassembler après le deuxième tour. Mais la campagne n’a pas démarré et malgré ce qu’on a pu dire, il y a quand même eu près de 2 millions de votants aujourd’hui. Ça c’est positif et c’est important pour créer une dynamique dans l’optique de la présidentielle ».