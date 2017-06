Projet d'aéroport La CCI régionale "s'étonne" du choix des médiateurs

0

Une semaine après leur nomination, le président de la CCI Pays de la Loire « s’étonne » du choix de « certains médiateurs » chargés de déminer le dossier Notre-Dame-des-Landes, alors que leurs « engagements historiques en défaveur du projet sont connus ».

Jean-François Gendron espère malgré tout « pouvoir compter sur l’impartialité de cette médiation, qui doit principalement aider à solutionner l’évacuation de la ZAD ». Et demande « à ce qu’une décision rapide et claire mette fin aux tergiversations et permette au Grand Ouest de se désenclaver au niveau européen et international ».

Au passage, le président de la CCI régionale appelle les candidats aux législatives « à la vigilance » et compte « sur les futurs députés pour être les meilleurs avocats du dossier NDDL au niveau national ».