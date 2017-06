Projet d'aéroport Le maire de Saint-Aignan de Grand Lieu invite Nicolas Hulot

Foulques Deletang

Mr le maire, faut vous baisser lorsqu'un avion décolle : il a la priorité. C'est très pratique d'avoir le village en bout de piste en cas de panne d'essence, il suffit au pilote de filer à la station d'essence. C'est vrai vu de l'espace la piste est proche du village. Toute cette mauvaise foi ne peut qu'irriter les médiateurs et le ministre : un coup les assos montées par Vinci et la CCI, un autre Grosvallet, un autre la CCI, un autre Retailleau sans compter les manoeuvres des tribunaux administratifs de JMA. Continuez à harceler ... et plomber vos rêves.