Projet d'aéroport Le sous-préfet Stephan de Ribou conforté dans sa mission

0

Depuis le jeudi 4 mai, le sous-préfet Stephan de Bossoreille de Ribou est officiellement autorisé à signer les correspondances et actes relatifs à la mise en oeuvre et du suivi de la Mission interrégionale de coordination et de la construction de la plateforme aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes. Cette délégation de signature lui a été accordée par arrêté préfectoral. Elle intervient une semaine après l‘arrêt de la procédure de contentieux européenne qui opposait Bruxelles aux autorités françaises sur le non-respect de règles communautaires environnementales dans le projet d‘aéroport. Cette procédure était le dernier obstacle au lancement des travaux.

Plus d'informations à lire dans Presse Océan ce dimanche 7 mai.

Téléchargez la version numérique de Presse Océan.